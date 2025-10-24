Kim Kardashian shock, ‘ho un aneurisma cerebrale’

Keystone-SDA

Shock nel mondo dorato dei Kardashian: Kim Kardashian, l'imprenditrice e influencer co-star col resto della famiglia di un popolare reality, ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di un aneurisma cerebrale.

(Keystone-ATS) La protagonista della serie The Kardashians ha 45 anni. Ha reso pubblica la diagnosi in un trailer della settima stagione del reality che la vede dialogare con la madre Kris Jenner e le sorelle Kourtney Kardashian Barker, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. “C’è un piccolo aneurisma”, dice Kim nel video che anticipa l’inizio della prossima stagione, mentre la sorella Kourtney reagisce stupefatta: “Wow”. Nel clip si sente anche Kim che ipotizza che l’aneurisma le sia venuto a causa dello stress e la si vede mentre si sottopone a una risonanza con la testa apparentemente bendata.

Gli aneurismi cerebrali sono relativamente comuni: si verificano quando una parte della parete di un’arteria si indebolisce, consentendole di dilatarsi o gonfiarsi in modo anomalo. Secondo gli esperti citati dal New York Times, circa una persona su 50 ne ha uno non rotto. Usualmente gli aneurismi non rotti non provocano sintomi e non è chiaro se Kim Kardashian ne abbia manifestati.

In casi rari, se un aneurisma cresce fino a raggiungere dimensioni importanti, può causare forti mal di testa, debolezza, difficoltà nel parlare o problemi di equilibrio. Se un aneurisma si rompe, i sintomi si aggravano. Un aneurisma rotto è estremamente pericoloso e può causare ictus, danni cerebrali o persino la morte.