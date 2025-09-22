La televisione svizzera per l’Italia

Kim Jong Un vede dialogo con USA se ritirano richieste su nucleare

Il leader nordcoreano Kim Jong Un si è detto disponibile a futuri colloqui con gli Stati Uniti se Washington ritirerà la richiesta di rinuncia alle armi nucleari da parte del Paese, riferiscono i media statali nordcoreani.

(Keystone-ATS) “Se gli Stati Uniti abbandonano la loro ossessione delirante per la denuclearizzazione e, riconoscendo la realtà, desiderano davvero una coesistenza pacifica con noi, allora non c’è motivo per cui non possiamo soddisfarla”, ha affermato Kim, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency.

