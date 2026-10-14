Kim inaugura un museo della difesa con missili intercontinentali

Keystone-SDA

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La Corea del Nord ha inaugurato un nuovo museo della difesa nazionale, esponendo alcuni dei suoi sistemi d'arma più avanzati, tra cui il missile balistico intercontinentale Hwasong-20, missili lanciati da sottomarini e vettori ipersonici.

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(Keystone-ATS) Lo riferisce l’agenzia ufficiale Kcna, citata da Yonhap, secondo cui la cerimonia si è svolta domenica, in occasione dell’81mo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori.

Le immagini diffuse dai media statali mostrano l’Hwasong-20, a combustibile solido, insieme al suo lanciatore mobile. Un pannello illustrativo ne evidenzia la presunta capacità di raggiungere obiettivi in diverse aree del mondo, dagli Usa all’Australia e al Sud America, mentre un diagramma raffigura il missile equipaggiato con testate multiple. Il sistema era stato presentato per la prima volta durante la parata militare dell’ottobre 2025.

Il museo ospita anche il missile intercontinentale Hwasong-17, razzi a lancio multiplo da 600 millimetri, droni e altri armamenti. Secondo gli analisti, l’iniziativa mira a ribadire le capacità militari di Pyongyang e a legittimare la strategia di deterrenza del regime, in un momento in cui si discute di una possibile ripresa del dialogo con Washington.

All’inaugurazione, il leader Kim Jong-un ha definito il museo un “monumento prezioso”, sostenendo che lo sviluppo dell’industria della difesa resta un obiettivo centrale del partito. Kim era accompagnato dalla moglie Ri Sol-ju e dalla figlia Ju-ae.