Killer di Bondi Beach dovrà rispondere di altre 19 accuse

Keystone-SDA

L'uomo accusato di aver ucciso 15 persone in una sparatoria di massa a sfondo antisemita lo scorso dicembre sulla spiaggia di Bondi, in Australia, deve affrontare una serie di nuove accuse. È quanto emerge dai documenti del tribunale, resi pubblici oggi.

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(Keystone-ATS) Naveed Akram deve rispondere di altre 19 accuse derivanti dall’attacco, tra cui molteplici capi d’accusa per aver sparato con intento di uccidere e per aver esploso colpi d’arma da fuoco con l’intento di resistere all’arresto, come risulta dai documenti.

L’attentato era avvenuto sulla celebre spiaggia nei pressi di Sydney durante la celebrazione ebraica dell’Hanukkah ed è stata la strage più mortale su suolo australiano da quella di Port-Arthur, in Tasmania, del 1996.

I tiratori erano padre e figlio, presunti membri dell’Isis. Il genitore del 24enne Naveed, il 50enne Sajid, è stato ucciso dalla polizia.