Kiev: sparatoria in supermercato, 6 morti

Keystone-SDA

A Kiev un uomo ha aperto oggi il fuoco sulla folla per strada e si è barricato in un supermercato prendendo ostaggi nella zona di Demiivka, distretto sud di Holosiivskyi.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’assalitore è stato poi ucciso dalla polizia nel corso dell’operazione di arresto, ma prima ha ucciso almeno sei persone e provocato 15 feriti (tra cui un neonato di 4 mesi), a vari livelli di gravità.

In serata Volodymyr Zelensky ha reso noto che l’assalitore, con precedenti penali, era nato in Russia e viveva da tempo nel Donetsk. “Gli inquirenti stanno seguendo diverse ipotesi. I suoi dispositivi elettronici, il telefono e tutte le sue conoscenze saranno controllati”, ha dichiarato il presidente, che ha aggiunto che l’attentatore, prima di uscire con una pistola, ha appiccato il fuoco al suo appartamento. Tra le sei vittime, quattro sono state uccise in strada, uno nel supermercato e una donna in seguito alle ferite riportate.