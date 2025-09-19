La televisione svizzera per l’Italia

Kiev: ‘distrutti 71 droni, 15 hanno colpito obiettivi’

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 86 droni Shahed, Gerbera e di altro tipo. Le unità di difesa aerea ucraine ne hanno abbattuti 71 droni, mentre 15 hanno colpito i loro obiettivi.

(Keystone-ATS) Lo ha affermato l’Aeronautica Militare ucraina su Telegram, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, secondo cui l’attacco è ancora in corso.

“Alle 9 – ha spiegato l’Aeronautica Militare ucraina – le unità di difesa aerea avevano abbattuto o disturbato 71 Shahed, Gerbera e droni nemici di altro tipo nel nord, nell’est e nel centro del Paese. Sono stati registrati colpi da parte di 15 droni in 6 località, mentre i detriti di altri abbattuti sono caduti in due località.”

