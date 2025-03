Kiev, droni russi sul sito elettrico ferrovie regionali

Keystone-SDA

La Russia ha lanciato un attacco con droni sul sistema elettrico che alimenta le ferrovie nella regione ucraina di Dnipropetrovsk (centro), ha annunciato la compagnia ferroviaria statale Ukrzaliznytsya, come riporta la Bbc.

(Keystone-ATS) Parti della ferrovia sono rimaste senza elettricità, ma il traffico non è stato interrotto. Dopo l’arrivo dei soccorritori, Mosca ha lanciato un altro attacco, noto come “doppio tocco”, afferma Ukrzaliznytsya, aggiungendo che non ci sono vittime.

L’attacco giunge poche ore dopo che il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine per 30 giorni.

Precedentemente l’Aeronautica militare di Kiev aveva reso noto che la notte scorsa le forze russe avevano attaccato l’Ucraina con due missili balistici Iskander-M, quattro missili antiaerei S-300 e 145 droni di vario tipo, inclusi gli Shahed kamikaze.

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 72 droni d’attacco, mentre 56 droni-esca sono caduti in zone aperte, aveva aggiunto l’Aeronautica.

I velivoli senza pilota distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernihiv, Cherkasy, Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Odessa.

Gli attacchi russi hanno colpito le regioni di Sumy, Odessa, Poltava, Dnipropetrovsk, Kiev e Cernigov.