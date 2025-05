Kiev, bombe russe su Ucraina nonostante la tregua di Putin

Keystone-SDA

L'Ucraina ha accusato oggi la Russia di aver lanciato attacchi con bombe aeree teleguidate, nonostante la tregua di tre giorni annunciata dal presidente Vladimir Putin nell'ambito delle celebrazioni del 9 maggio per la vittoria nella Seconda Guerra mondiale.

Il cessate il fuoco di tre giorni dichiarato dalla Russia è entrato in vigore questa mattina, tuttavia un portavoce militare ucraino ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters che le truppe russe hanno continuato a condurre attacchi in diverse aree del fronte orientale. Lo riporta la Reuters sul suo sito web.

In particolare, l’aeronautica militare ha affermato che i caccia russi hanno lanciato nella notte tre attacchi con bombe aeree teleguidate sulla regione di Sumy, nell’Ucraina settentrionale. In uno dei raid aerei, una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite. Lo afferma la Procura della regione di Sumy, come riporta Ukrainska Pravda.

L’Aeronautica ha aggiunto però che non sono stati rilevati missili o droni russi nello spazio aereo ucraino da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco voluto dal Cremlino.

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato le celebrazioni del Giorno della Vittoria a Mosca, dove il presidente russo Vladimir Putin accoglierà oltre 20 leader mondiali e terrà una grande parata militare.

“Sarà una parata di cinismo. Non c’è altro modo per descriverla. Una parata di bile e bugie”, ha detto Zelensky. Il capo dello Stato ha aggiunto che l’Ucraina non ha dimenticato che 80 anni fa decine di popoli hanno combattuto contro il nazismo e che in questa lotta sono morti più di otto milioni di ucraini. Ormai quasi ogni famiglia ucraina ha un eroe che ha combattuto o sta combattendo un nuovo male, ha detto.

Dal canto suo, il capo dell’Ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak ha riferito su Telegram che l’Ucraina ha tenuto una serie di incontri online con i partner degli Stati Uniti, dell’Unione Europea, dei Paesi nordici e baltici in merito al cessate il fuoco di 30 giorni. Ai negoziati hanno partecipato gli inviati del presidente degli Stati Uniti Stephen Witkoff e Keith Kellogg.

Secondo Yermak alle trattative erano presenti anche consiglieri diplomatici del presidente francese, del premier britannico e del cancelliere tedesco.