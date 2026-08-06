Kiev, abbattuti nella notte 66 droni russi su 101

Keystone-SDA

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Durante la notte, le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 66 droni sul proprio territorio su un totale di 101 lanciati dai russi, i quali hanno anche lanciato 4 missili.

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(Keystone-ATS) In totale, 25 droni Shahed e un missile Onyx hanno colpito 18 luoghi, mentre i missili rimanenti non hanno raggiunto i loro obiettivi. L’attacco è ancora in corso. Lo scrive Ukronform, citando il bollettino mattutino dell’aeronautica militare di Kiev su Telegram.

In precedenza era stato riportato che tre persone sono rimaste uccise a Balakliia, nella regione di Kharkiv, in un un attacco di droni russi.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X che “Le Forze di Difesa ucraine hanno colpito le strutture dell’aggressore russo a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte. A Bashkortostan la raffineria Bashneft-Novoil è stata colpita. Nella regione di Yaroslavl, a quasi 700 chilometri dal nostro confine, è stata colpita la raffineria Slavneft-Yanos”.

Zelensky, precisa che i raid oltreconfine hanno l’obiettivo di “limitare i ricavi petroliferi della Russia, che essa utilizza per finanziare la guerra e l’uccisione di ucraini”.

“Le nostre risposte all’aggressione russa nel Mar Nero sono state anch’esse coronate da successo. In particolare – ha aggiunto -, sono state colpite due pattugliatori militari e navi della flotta ombra”.