Kiev, abbattuti nella notte 66 droni russi su 101
Durante la notte, le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 66 droni sul proprio territorio su un totale di 101 lanciati dai russi, i quali hanno anche lanciato 4 missili.
(Keystone-ATS) In totale, 25 droni Shahed e un missile Onyx hanno colpito 18 luoghi, mentre i missili rimanenti non hanno raggiunto i loro obiettivi. L’attacco è ancora in corso. Lo scrive Ukronform, citando il bollettino mattutino dell’aeronautica militare di Kiev su Telegram.
In precedenza era stato riportato che tre persone sono rimaste uccise a Balakliia, nella regione di Kharkiv, in un un attacco di droni russi.
Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X che “Le Forze di Difesa ucraine hanno colpito le strutture dell’aggressore russo a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte. A Bashkortostan la raffineria Bashneft-Novoil è stata colpita. Nella regione di Yaroslavl, a quasi 700 chilometri dal nostro confine, è stata colpita la raffineria Slavneft-Yanos”.
Zelensky, precisa che i raid oltreconfine hanno l’obiettivo di “limitare i ricavi petroliferi della Russia, che essa utilizza per finanziare la guerra e l’uccisione di ucraini”.
“Le nostre risposte all’aggressione russa nel Mar Nero sono state anch’esse coronate da successo. In particolare – ha aggiunto -, sono state colpite due pattugliatori militari e navi della flotta ombra”.