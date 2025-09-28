La televisione svizzera per l’Italia

Kiev, 595 droni e 48 missili russi, Zelensky, “vile attacco”

Keystone-SDA

La notte scorsa la Russia ha attaccato l'Ucraina con 595 droni e 48 missili, riferiscono i militari di Kiev. La capitale è stata il principale bersaglio preso di mira. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di un "vile attacco" di Mosca.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un post su Telegram, Zelenskyy ha affermato che la Russia ha lanciato circa 500 droni e oltre 40 missili nel “vile attacco” notturno contro l’Ucraina, uccidendo almeno quattro persone.

Ha sottolineato che gli obiettivi principali erano Kiev e le regioni di Zaporizhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Černihiv e Odessa, precisando che “infrastrutture civili”, una fabbrica di gomma e condomini sono stati tutti danneggiati nei “brutali attacchi” registrati durante l’attacco russo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR