Kiev, 595 droni e 48 missili russi, Zelensky, “vile attacco”

Keystone-SDA

La notte scorsa la Russia ha attaccato l'Ucraina con 595 droni e 48 missili, riferiscono i militari di Kiev. La capitale è stata il principale bersaglio preso di mira. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di un "vile attacco" di Mosca.

1 minuto

(Keystone-ATS) In un post su Telegram, Zelenskyy ha affermato che la Russia ha lanciato circa 500 droni e oltre 40 missili nel “vile attacco” notturno contro l’Ucraina, uccidendo almeno quattro persone.

Ha sottolineato che gli obiettivi principali erano Kiev e le regioni di Zaporizhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Černihiv e Odessa, precisando che “infrastrutture civili”, una fabbrica di gomma e condomini sono stati tutti danneggiati nei “brutali attacchi” registrati durante l’attacco russo.