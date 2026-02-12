La televisione svizzera per l’Italia

Kiev, ‘squalifica di Heraskevych rimarrà una vergogna per il Cio’

Keystone-SDA

La squalifica dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi invernali per aver indossato un casco in onore degli atleti ucraini uccisi rimarrà nella storia come un "momento di vergogna" per il Comitato Olimpico Internazionale.

(Keystone-ATS) Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga in un post sui social media. “Il Cio non ha squalificato l’atleta ucraino, ma la propria reputazione. Le generazioni future ricorderanno questo episodio come un momento di vergogna”, afferma su X.

