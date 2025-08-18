Kiev, ‘nella notte 4 missili e 140 droni sull’Ucraina’

Keystone-SDA

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa - a poche ore dagli incontri alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump, il presidente Volodymyr Zelensky ed i leader europei.

(Keystone-ATS) Sul Paese sono stati lanciati quattro missili balistici Iskander-M e 140 droni di vario tipo inclusi i kamikaze Shahed, ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev.

Il bilancio delle vittime dell’attacco russo su Kharkiv, nell’Ucraina orientale, è di sette: lo ha reso noto il capo dell’Amministrazione militare della regione, Oleg Synegubov, come riporta Ukrainska Pravda.

Tra le vittime ci sono una bambina di un anno e mezzo e un ragazzo di 16 anni, ha precisato, aggiungendo che i feriti sono 20. In precedenza Synegubov aveva affermato che cinque persone risultano disperse.

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica un totale di 88 velivoli senza pilota su tutto il territorio nazionale. I missili e i droni russi hanno colpito 25 località nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa e Kiev.