Khamenei, attacco Usa porterà a una guerra regionale

Keystone-SDA

La guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato l'allarme su una "guerra regionale" in caso di attacco da parte degli Usa.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Gli Stati Uniti devono essere consapevoli che qualsiasi attacco contro l’Iran porterà sicuramente a una guerra nella regione”, ha affermato la guida suprema.

“L’Iran non attaccherà alcun Paese, ma infliggerà un duro colpo a chiunque lo attacchi”, ha aggiunto Khamenei, citato dall’agenzia Mehr. “Non è una novità che a volte si parli di guerra, di aerei, navi e tutto il resto. In passato, gli americani hanno ripetutamente minacciato e affermato che tutte le opzioni sono sul tavolo, compresa quella della guerra”, ha detto, parlando in occasione dell’inizio dei dieci giorni di celebrazioni statali per l’anniversario della Rivoluzione Islamica del 1979, l’11 febbraio.

Stando Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe incaricato il suo team di elaborare opzioni per un’azione militare rapida contro l’Iran, che sia decisiva senza trascinare gli Stati Uniti in una guerra prolungata in Medio Oriente.

Il leader iraniano Ali Khamenei ha inoltre dichiarato che le recenti proteste contro il governo sono state paragonabili a un colpo di Stato, poiché “hanno attaccato la polizia, le banche, le basi delle Guardie Rivoluzionarie, gli edifici governativi e le moschee, e hanno bruciato il libro sacro Corano”. “Abbiamo represso il colpo di Stato”, ha aggiunto, citato da Mehr.