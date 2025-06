Khamenei, ‘la punizione contro Israele continuerà’

Keystone-SDA

La Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha promesso che la "punizione continuerà" contro Israele. Lo riporta Al Jazeera.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nella sua prima dichiarazione sui social media dopo gli attacchi statunitensi ai siti nucleari del Paese, Khamenei ha affermato su X: “Il nemico sionista ha commesso un grave errore, un grave crimine; deve essere punito e lo stiamo facendo, lo stiamo facendo ora”.Il post è accompagnato dall’immagine di un teschio in fiamme con la Stella di David sullo sfondo di edifici in fiamme.

L’Iran ha minacciato gli Stati Uniti di “serie conseguenze” dopo gli attacchi ai siti nucleari del Paese: lo ha affermato un alto funzionario del governo.

“Questo atto ostile… amplierà la portata degli obiettivi legittimi per le forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran e aprirà la strada all’allargamento della guerra nella regione”, ha detto il portavoce della base militare di Khatamulanbia, Ebrahim Zolfaghari, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Irna.

“I combattenti dell’Islam vi infliggeranno serie e imprevedibili conseguenze, con operazioni (militari) potenti e mirate”, ha aggiunto Zolfaghari in un video trasmesso dalla Tv di Stato.

Da parte sua il capo di stato maggiore dell’Esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi ha affermato che “Gli Stati Uniti, continuando a sostenere incondizionatamente il barbarico e aggressivo regime sionista, sono entrati apertamente e direttamente in guerra violando la sovranità dell’Iran islamico e il sacro suolo del nostro Paese”.

La Repubblica islamica non farà “mai marcia indietro”, ha aggiunto, come riferisce l’agenzia di stampa Mehr, sottolineando che le forze armate iraniane sono pronte per “qualsiasi azione”.

Intanto, secondo quanto scrive l’agenzia di stampa ufficiale Irna, “Abbas Araghchi è arrivato a Mosca per tenere consultazioni con il presidente russo e altri alti funzionari russi in merito agli sviluppi regionali e internazionali a seguito dell’aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro l’Iran”.