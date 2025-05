Kevin Spacey a Cannes, premio dal Better World Fund

A Cannes arriva Kevin Spacey, premio Oscar per American Beauty e I soliti sospetti, colpito da un nuovo caso di molestie sessuali dopo essere già stato coinvolto in uno clamoroso scandalo di abusi sessuali in Gran Bretagna e Stati Uniti dal quale è uscito assolto.

(Keystone-ATS) Il 20 maggio riceverà il premio alla carriera dal Better World Fund, ente indipendente dall’evento che assegna il premio. Un galà di beneficenza che, va detto, non è nel programma del festival di Cannes ma a margine.

Nel luglio 2023, a Londra Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale mossegli da quattro uomini. Uno di questi uomini ha anche intentato una causa civile contro l’attore, il che significa che rischia un nuovo processo.

Accusato di violenza sessuale anche negli Stati Uniti, Kevin Spacey è stato dichiarato non colpevole nel 2022 da un tribunale civile di New York. E nel 2019, le accuse sono state ritirate in un altro caso.

Quest’anno però l’attore è stato oggetto di una nuova denuncia per violenza sessuale a Londra, intentata da un ex attore, Ruari Cannon.