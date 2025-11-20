Kevin Spacey, “non ho più una casa, vado dove c’è lavoro”

L'attore premio Oscar Kevin Spacey ha dichiarato, in un dialogo col quotidiano britannico Daily Telegraph, di "non avere più una dimora", a causa dei costi sostenuti a seguito delle accuse di violenza sessuale, emerse nel 2017.

(Keystone-ATS) Nel 2022, ricorda la CNN, una giuria di New York ha dichiarato Spacey non responsabile per le accuse d’aggressione nei confronti dell’attore Anthony Rapp. Nel 2023, Spacey è poi stato assolto da diverse accuse di violenza sessuale da un tribunale di Londra, in un caso separato. “I costi di questi ultimi sette anni sono stati astronomici. Ho avuto pochissime entrate” ha detto.

“È tutto in deposito e spero che a un certo punto, se le cose continuano a migliorare, potrò decidere dove stabilirmi di nuovo”, ha aggiunto Spacey, spiegando di vivere tra hotel e Airbnb, andando “dove c’è lavoro”.

Le prime accuse nei suoi confronti furono formulate nel 2017 sullo sfondo dell’ondata del MeToo. Con il susseguirsi di altre accuse di abusi, Netflix interruppe i rapporti con l’attore protagonista della serie “House of cards” e le sue apparizione in film si interruppero, dopo esser stato letteralmente “cancellato” dal film di Ridley Scott “Tutti i Soldi del Mondo”. Nonostante le vittorie legali, l’attore non è ancora stato riaccolto ad Hollywood.