Kering vende divisione beauty a L’Oréal per 4 miliardi
Il gruppo francese del lusso Kering venderà la sua divisione beauty, incluso il marchio Creed, alla società francese L'Oréal, nonché lo sviluppo dei prodotti di bellezza a marchio Gucci dopo la scadenza dell'attuale licenza con Coty.
(Keystone-ATS) Lo si apprende da un comunicato congiunto delle due aziende.
L’accordo, che include la vendita di Creed e l’istituzione di licenze cinquantennali per i marchi iconici di Kering, ha un valore di 4 miliardi di euro (3,7 miliardi di franchi), pagabili in contanti al completamento della transazione.
L’annuncio arriva appena un mese dopo l’insediamento di Luca de Meo come CEO di Kering, incaricato di rilanciare il gruppo.