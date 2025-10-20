Kenya: allo scomparso Odinga la più alta onorificenza nazionale

Keystone-SDA

Il presidente keniano William Ruto ha conferito la più alta onorificenza nazionale all'ex primo ministro e leader dell'opposizione Raila Odinga, recentemente scomparso, celebrandolo come "eroe nazionale".

(Keystone-ATS) Durante le celebrazioni della giornata nazionale degli Eroi (Mashujaa Day) nella città di Kitui, Ruto ha nominato Odinga, Capo dell’Ordine del Cuore d’Oro (Chg), il più importante titolo mai assegnato ad una personalità politica, anche se postumo, come riporta Citizen Digital.

Il conferimento arriva il giorno dopo che l’ex primo ministro è stato sepolto a Bondo, il villaggio natale nella contea di Siaya. Odinga è morto il 15 ottobre 2025 a 80 anni, mentre era in cura in un ospedale in India. Durante l’esposizione della salma nello stadio di Nairobi, a cui sono accorse migliaia di persone, vi sono state 5 vittime, di cui tre a seguito degli spari della polizia per disperdere i partecipanti.