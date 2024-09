Kendrick Lamar protagonista dello show del Super Bowl 2025

(Keystone-ATS) Il rapper Kendrick Lamar sarà il protagonista dello show del Super Bowl 2025. Lo ha annunciato ieri la National Football League e Apple Music.

Sarà la seconda volta che l’artista vincitore del Grammy e del Premio Pulitzer si esibisce all’evento più seguito d’America ma la prima volta da star principale.

“La musica rap è ancora il genere di maggior impatto fino ad oggi. E sarò lì per ricordare al mondo perché”, ha detto l’artista in una nota. Lamar era salito insieme a Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem e Mary J Blige sul palco del Super Bowl del 2022 e lo show ha vinto un Emmy Award per la categoria Outstanding Variety Special (Live).

Nato a Compton, in California, 37 anni fa è uno dei parolieri più creativi del genere hip-hop e nel 2018 è diventato il primo artista del genere a vincere il Premio Pulitzer per la musica. Quest’anno è stato al centro dei riflettori per una faida pubblica a mezzo social con il rapper canadese Drake.