La televisione svizzera per l’Italia

Keller-Sutter incontra Merz a Berlino: rafforzare collaborazione

Keystone-SDA

Rafforzare ulteriormente la collaborazione economica e approfondire la cooperazione tra Svizzera e Germania.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Sono gli obiettivi annunciati oggi, nel corso di una visita a Berlino, dalla Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e dal cancelliere federale tedesco Friedrich Merz.

Durante l’incontro, l’accento è stato posto sull’impegno dei due Paesi a favore della sicurezza in Europa e si è discusso della situazione in Ucraina, si legge in una nota diffusa dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Keller-Sutter ha sottolineato che per la Svizzera è importante appoggiare la ricerca di una soluzione pacifica. Per quanto riguarda la politica europea, sono stati tematizzati i prossimi passi relativi al pacchetto di accordi Svizzera-Unione europea, precisa il DFF.

Le parti hanno evocato anche la politica dei dazi statunitense e le sue ripercussioni. Per garantire la concorrenzialità dell’Europa, occorre evitare frizioni interne in ambito fiscale e commerciale, secondo la presidente della Confederazione, che ha anche espresso apprezzamento nei confronti dell’obiettivo dell’UE di ridurre gli oneri amministrativi.

Merz e Keller-Sutter hanno pure sottolineato l’interesse dei due Paesi nei confronti di economie dinamiche, aperte e competitive, così come di un ordinamento commerciale globale basato sulle regole. Per i due Paesi un commercio privo di ostacoli è la base necessaria per il benessere comune e la forza propulsiva per l’innovazione e la concorrenzialità in Europa. La cooperazione in questo e in altri ambiti sarà rafforzata e approfondita grazie a una dichiarazione congiunta, che sarà redatta a breve, precisa il DFF.

La consigliera federale ha anche condiviso con il cancelliere federale tedesco Merz le valutazioni sullo sviluppo dell’imposizione minima dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), che dovrebbe essere strutturata nel modo più pragmatico e competitivo possibile, prosegue il DFF, aggiungendo che a Berlino la presidente della Confederazione ha anche partecipato a uno scambio di opinioni con rappresentanti dell’economia tedesca.

Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, Keller-Sutter e Merz hanno espresso il loro apprezzamento “per l’ampiezza e la rilevanza assunta dalla collaborazione bilaterale e transfrontaliera”. I due Paesi cooperano in numerosi settori importanti quali l’economia, la scienza, l’istruzione, l’energia, i trasporti, la migrazione e la difesa, traendo vicendevolmente benefici da tale partenariato.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR