Keller-Sutter e Parmelin da Marco Rubio

Keystone-SDA

Si è trattato di una discussione amichevole. Così ha commentato oggi la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, accompagnata dal collega Guy Parmelin, l'incontro col Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, volto ad evitare i dazi al 39%.

(Keystone-ATS) Su X, Keller-Sutter ha spiegato che assieme a Rubio sono stati affrontati i temi riguardanti la cooperazione bilaterale tra Svizzera e Stati Uniti, la situazione doganale e altre questioni internazionali. Bocche cucite sul contenuto delle discussioni relative alle tariffe.

La “ministra” della finanze Keller-Sutter e il “ministro” dell’economia, Guy Parmelin, non intendono organizzare un incontro coi media nella capitale degli Stati Uniti. Una simile appuntamento dovrebbe tenersi non appena i due membri del Consiglio federale saranno di ritorno in Svizzera, ossia venerdì.

Per quanto attiene ai dazi, il tempo stringe (la loro entrata in vigore è prevista per domani). Dopo l’annuncio choc di Donald Trump, lunedì il governo si è riunito decidendo di formulare una nuova offerta, giudicata attrattiva, all’inquilino della Casa Bianca. Secondo fonti insider, Berna avrebbe proposto una tariffa del 15%, uguale a quella dell’Ue.

Rimane ancora da chiarire se, oltre a Rubio, i due consiglieri federale vedranno anche il presidente Trump.