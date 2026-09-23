Kate sfoggia orecchini di Diana alla prima del film con Tom Cruise

Keystone-SDA

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Kate ha indossato gli orecchini appartenuti a Diana alla première mondiale di 'Digger', il nuovo film di Alejandro Iñárritu con protagonista Tom Cruise, che ha accolta la principessa e l'erede al trono William all'Odeon Luxe di Leicester Square, nel cuore di Londra.

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(Keystone-ATS) Kate per la serata speciale dedicata al cinema ha scelto un abito viola lungo, una collana di ametiste appartenuta alla Regina Madre e i gioielli indossati un tempo da Lady D, di cui si è tornato a parlare in questi giorni nel Regno Unito sullo sfondo delle polemiche legate alla biografia della principessa scritta dal fratello, il conte Charles Spencer, al centro di uno scontro con Buckingham Palace per il contenuto imbarazzante per i Windsor.

Cruise ha salutato in modo molto cordiale la coppia reale, con anche un bacio sulla guancia di Kate fuori protocollo, e ringraziato i principi di Galles per la loro attività nell’ambito artistico e culturale “per questo Paese e per il mondo”.

La prima di ‘Digger’, pellicola in cui l’attore americano interpreta un magnate del petrolio, è avvenuta nell’ambito della Royal Film Performance, la raccolta fondi della Film and TV Charity per i lavoratori di cinema e televisione.