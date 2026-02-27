Kate Moss chiude la sfilata di Gucci
Kate Moss in abito di cristalli con schiena scoperta tanto da lasciare in vista un G-string con logo gioiello, un omaggio a Tom Ford, ha chiuso a sorpresa la prima sfilata di Demna alla guida creativa di Gucci.
(Keystone-ATS) Per l’occasione al Palazzo delle Scintille di Milano, trasformato in un’immaginaria galleria d’arte con tanto di statue antiche, sono arrivati ospiti come l’ex direttore creativo Alessandro Michele, seduto a fianco di Donatella Versace, e la star Demi Moore.