Kast con Milei a Buenos Aires inaugura ‘nuova fase delle relazioni’

Keystone-SDA

Argentina e Cile inaugurano una nuova fase delle relazioni bilaterali grazie alla forte sintonia politica tra il presidente argentino, Javier Milei, e il leader ultraconservatore cileno José Antonio Kast che si insedierà a partire da marzo alla presidenza del Cile.

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerso al termine della riunione tenuta oggi a Buenos Aires tra Milei e Kast, che ha scelto Buenos Aires come prima destinazione di un suo viaggio all’estero come presidente eletto.

“La scelta del nostro Paese come prima destinazione internazionale per il Presidente eletto del Cile sottolinea l’importanza strategica delle relazioni bilaterali, che entreranno in una fase di rinnovato slancio e impegno per affrontare le principali sfide dell’agenda condivisa, nonché le questioni regionali e globali”, afferma in tal senso una nota della presidenza argentina.

“In questo primo incontro, entrambi i leader hanno delineato una tabella di marcia per il lavoro congiunto e hanno stabilito le priorità in materia di sicurezza regionale e di frontiera, lotta alla criminalità organizzata transnazionale, promozione del commercio e degli investimenti e cooperazione nei settori chiave dell’economia”, prosegue la nota. Milei ha confermato nell’occasione la sua presenza a Santiago del Cile, l’11 marzo in occasione della cerimonia di insediamento di Kast.