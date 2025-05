Karin Keller-Sutter alla messa d’insediamento di Leone XIV

Keystone-SDA

Karin Keller-Sutter rappresenta la Svizzera oggi alla Messa di intronizzazione di Papa Leone XIV a Roma. "Possa il suo pontificato rafforzare il dialogo e la comprensione tra i popoli", ha detto la presidente della Confederazione in un messaggio su X.

2 minuti

(Keystone-ATS) “In un momento in cui valori come la pace, la solidarietà e il dialogo sono più importanti che mai, l’autorità spirituale del Papa è un faro per milioni di persone”, ha dichiarato la consigliera federale in una nota che precedeva la messa d’insediamento.

Secondo le foto pubblicate su X, oggi la presidente della Confederazione ha incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il cancelliere austriaco Christian Stocker.

Karin Keller-Sutter ha inoltre approfittato del suo viaggio a Roma per aver un colloquio con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Le discussioni si sono concentrate sull’incontro di venerdì a Istanbul tra le delegazioni ucraina e russa e sulla necessità di raggiungere una tregua in Ucraina.

Sono state discusse anche questioni umanitarie come lo sminamento, i pasti scolastici e i rifugi antiatomici nelle scuole, ha scritto Zelensky sul servizio di messaggistica breve Telegram. Dal canto suo, Keller-Sutter ha precisato su X di aver nuovamente offerto i buoni uffici della Svizzera al presidente ucraino.

Ieri a Roma Zelensky ha anche incontrato il primo ministro canadese Mark Carney. È stata discussa la questione degli attacchi missilistici e dei droni russi, ha aggiunto su Telegram, sottolineando che l’Ucraina ha bisogno di più sistemi di difesa aerea. La conversazione ha riguardato anche la riunione sull’Ucraina di Istanbul, nonché le necessarie pressioni e sanzioni contro la Russia per convincere il Cremlino a compiere passi verso la pace.

I tre capi di Stato si trovano a Roma per la messa d’intronizzazione del nuovo Papa Leone XIV, oggi in Vaticano.