Kamala Harris non esclude nuova candidatura, “non ho ancora finito”

Keystone-SDA

"Non ho ancora finito". Con queste parole, Kamala Harris ha lasciato intendere alla Bbc di non aver abbandonato l'idea di una nuova corsa alla Casa Bianca.

(Keystone-ATS) Nell’intervista concessa all’emittente britannica, l’ex vicepresidente ha affermato di considerare “possibile” una sua futura candidatura, spiegando di vedere ancora “un futuro in politica”.

“Ho vissuto tutta la mia carriera come una vita di servizio ed è nel mio sangue”, ha detto Harris, facendo la sua dichiarazione più esplicita finora sull’intenzione di riprovarci nel 2028, dopo la sconfitta contro l’attuale presidente americano Donald Trump dello scorso novembre.

A chi le ricordava i sondaggi che la danno sfavorita persino rispetto all’attore Dwayne “The Rock” Johnson, Harris ha risposto: “Se avessi ascoltato i sondaggi, non mi sarei mai candidata alla mia prima carica, né alla seconda – e di certo non sarei qui oggi”. La democratica californiana si è detta convinta che “ci sarà una donna alla Casa Bianca, nella vita delle mie pronipoti, di sicuro”, aggiungendo con un sorriso alla giornalista che “forse” potrebbe essere proprio lei.