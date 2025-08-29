La televisione svizzera per l’Italia

Kallas: Putin si beffa degli sforzi di pace, sanzioni

"Questi attacchi mostrano che Vladimir Putin si fa beffe di tutti gli sforzi di pace e che la Russia capisce solo la pressione". Lo ha detto l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio informale Difesa di Copenaghen.

(Keystone-ATS) “Stiamo lavorando al 19esimo pacchetto di misure, ci sono molte opzioni sul tavolo, ma quello che farebbe più effetto sarebbe colpire l’energia, bloccare l’accesso al capitale e sanzioni secondarie”, ha spiegato. “Le discussioni sono in corso ma tutti capiscono che la sola cosa che funziona è la pressione”.

“Oggi discuteremo della modifica ai mandati delle missioni europee per l’Ucraina, quella civile e di addestramento militare. In questo quadro possiamo discutere quanto appetito ci sia per addestrare i militari ucraini nella parte occidentale del Paese prima che la tregua sia concordata”, anche detto ancora Kallas. “Il dibattito sulle garanzie di sicurezza è per il ‘day after’ ma, se si guarda a quello che fa Putin, non è vicino”, ha aggiunto.

Come noto, nella notte di ieri, quasi 600 droni e 31 missili, tra i quali gli ipersonici Kinzhal, si sono abbattuti su Kiev e diverse altre regioni dell’Ucraina con un bilancio che, secondo i servizi d’emergenza, è di almeno 19 morti, di cui quattro bambini, e decine di feriti.

