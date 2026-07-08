Kühne+Nagel e Mondadori creano più grande hub Italia libri scuola

Keystone-SDA

Condividi

La società logistica svizzera Kühne+Nagel e il gruppo editoriale italiano Mondadori hanno inaugurato ieri ufficialmente il nuovo centro di smistamento di San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova.

4 minuti

(Keystone-ATS) Con i suoi 40’000 metri quadrati di superficie, l’impianto rappresenta il più grande polo logistico della penisola interamente dedicato all’editoria scolastica, progettato per garantire la distribuzione tempestiva e capillare dei materiali didattici a scuole, docenti e studenti su tutto il territorio nazionale, informa il gruppo con sede a Schindellegi (SZ) in un comunicato odierno.

Sviluppato e gestito da Kühne+Nagel, il nuovo hub riunisce in un’unica sede attività che in precedenza erano suddivise su tre diversi stabilimenti. Il centro serve sia il ramo dell’editoria educativa che quello del retail del gruppo Mondadori, includendo librerie, canali e-commerce e vendita diretta al consumatore.

L’operazione risponde alla crescente esigenza di soluzioni logistiche integrate, in grado di accompagnare l’evoluzione del mercato editoriale verso modelli sempre più complessi. La natura fortemente stagionale dell’editoria scolastica – con picchi di domanda concentrati in determinati periodi dell’anno – richiede una pianificazione e un’esecuzione precise, affinché i materiali arrivino puntuali sui banchi di scuola, ricordano i promotori della struttura.

“Questo nuovo centro di smistamento è il frutto di una collaborazione di lunga data con il Gruppo Mondadori e del nostro comune impegno verso l’innovazione e il ruolo strategico della logistica”, afferma Eduardo Razuck, dirigente di Kühne+Nagel, citato nella nota. “Combinando competenze specialistiche, tecnologia e eccellenza operativa, abbiamo creato una piattaforma scalabile che supporta la crescita continua di Mondadori. Oltre a rafforzare l’economia del territorio e a creare opportunità di lavoro per i giovani, contribuiamo concretamente al futuro dell’apprendimento per le prossime generazioni”, chiosa il dirigente.

L’impianto è diventato pienamente operativo in giugno, al termine di una transizione graduale che ha garantito la continuità del servizio in ogni fase del processo. Sostenibilità e innovazione hanno guidato la progettazione fin dall’inizio: il sito ha ottenuto la certificazione LEED Gold e integra soluzioni basate su energie rinnovabili, illuminazione ad alta efficienza, sistemi di monitoraggio delle emissioni di CO2 e misure per l’utilizzo di imballaggi sostenibili, coniugando così efficienza operativa e rispetto ambientale.

Gruppo con origini tedesche, Kühne+Nagel è un gigante mondiale dei trasporti, nei settori navale, aereo e stradale. È stato fondato nel 1890 a Brema e la sua sede è stata spostata in Svizzera nel 1976: l’azienda ha seguito Klaus-Michael Kühne, l’imprenditore oggi 89enne che è azionista di maggioranza e che – in base al Bloomberg Billionaires Index – è l’uomo più ricco della Germania (e 46esimo al mondo), con un patrimonio valutato a 46 miliardi di dollari (37 miliardi di franchi).

La sua società – Kühne rimane l’azionista di maggioranza – ha 85’000 dipendenti distribuiti in 1300 località di quasi 100 paesi, che servono 400’000 clienti. L’impresa è quotata alla borsa di Zurigo e fa parte delle 20 aziende presenti nel listino principale SMI. Dall’inizio di gennaio il titolo Kühne+Nagel ha guadagnato il 19%, mentre sull’arco di cinque anni la performance è del -34%