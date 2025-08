Justin Timberlake ai fan: “ho la malattia di Lyme”

Keystone-SDA

La pop star Usa Justin Timberlake ha rivelato di soffrire della malattia di Lyme, descrivendola come "inesorabilmente debilitante".

1 minuto

(Keystone-ATS) Il cantante 44enne, ex frontman degli NSYNC, lo ha scritto in un post su Instagram al termine del tour mondiale “Forget Tomorrow”, durato oltre un anno.

“È stata un’esperienza divertente, emozionante, gratificante, fisicamente impegnativa e, a volte, estenuante”, ha scritto Timberlake a proposito della tournée, che alcuni fan hanno criticato per la scarsa energia dimostrata. “Ho affrontato diversi problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme. Non lo dico per cercare compassione, ma per far luce su ciò che stavo passando dietro le quinte. Convivere con questa malattia può essere estremamente debilitante, sia mentalmente che fisicamente. Quando ho ricevuto la diagnosi sono rimasto scioccato, ma almeno ho capito perché mi sentivo così male sul palco”.

La malattia di Lyme è un’infezione causata da un batterio trasmesso dalle zecche. I sintomi includono affaticamento, dolori muscolari e articolari, febbre e, nei casi gravi, danni neurologici e immunitari. Si cura con antibiotici, ma gli effetti possono durare per anni.