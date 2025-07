Just Eat: consegna cibo, ma anche sex toys

Keystone-SDA

Il servizio di consegne a domicilio Just Eat Svizzera, oltre al cibo, porterà nelle case anche sex toys e preservativi. A questo scopo è nata una cooperazione con il commerciante del settore erotico Magic X.

1 minuto

(Keystone-ATS) La nuova collaborazione si orienta “alla volontà di piacere immediato”, nella nostra società digitale in cui la disponibilità rapida di un prodotto è diventata una cosa ovvia, ha scritto Just Eat Svizzera in un comunicato odierno.

Sul territorio elvetico sono da subito a disposizione prodotti di 19 filiali Magic X attraverso la piattaforma del servizio di consegne a domicilio. Operazioni simili vengono condotte in Paesi come Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Austria, Irlanda e Danimarca.