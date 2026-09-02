Julianne Moore premiata dallo Zurich Film Festival

Keystone-SDA

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L'attrice americana Julianne Moore sarà ospite dello Zurich Film Festival (ZFF) dove verrà premiata per la sua carriera con il Golden Icon Award e presenterà il suo nuovo film.

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(Keystone-ATS) Lo indicano in una nota odierna gli organizzatori dello ZFF. La 65enne Moore ritirerà personalmente il riconoscimento a Zurigo, viene precisato. Sarà accompagnata dal regista e attore americano Jesse Eisenberg, nel cui nuovo film “The debut” interpreta il ruolo principale.

In questa commedia musicale, Moore veste i panni di una casalinga timida che si trasforma in un’entusiasta attrice di metodo. Si tratta della seconda collaborazione tra Moore ed Eisenberg dopo “When you finish saving the world” (2022).

Nel 2015, si è aggiudicata l’Oscar di miglior attrice per “Still Alice”, dove interpreta una donna con una forma di Alzheimer precoce. Nella sua lunga carriera ha recitato in numerose pellicole di registi del calibro di Todd Haynes e dei fratelli Coen.

“Julianne Moore è una delle più importanti interpreti caratteriste del cinema americano”, ha dichiarato Christian Jungen, direttore dello ZFF, citato nella nota. L’attrice si distingue per la sua enorme versatilità, indicano gli organizzatori.

La 22a edizione dello ZFF si tiene dal 24 settembre al 4 ottobre.