JU: migliaia di persone a Saignelégier per il Marché-Concours

Circa 400 cavalli hanno sfilato stamane a Saingnelégier (JU) in occasione del Marché-Concours. Sin da venerdì sera migliaia di appassionati di cavalli e allevatori hanno raggiunto il capoluogo delle Franches-Montagnes per il tradizionale appuntamento.

(Keystone-ATS) Sotto un sole più che radioso e con temperature già molto elevate, la folla è affluita anche oggi per la giornata più attesa del fine settimana. Nel pomeriggio si terrà un grande corteo folcloristico.

Ospite d’onore è il Canton Ginevra che, con specialità quali sidro, sciroppi artigianali, succo di mela, salumi e vini locali, intende porre l’accento sulla sua componente rurale e il suo attaccamento alle tradizioni.