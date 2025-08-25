La televisione svizzera per l’Italia

JU: elezioni cantonali, 18 candidati, anche il discusso Courtet

Keystone-SDA

Diciotto candidati saranno in corsa il 19 ottobre per il rinnovo del governo giurassiano. Tra di loro c'è anche il responsabile dell'istruzione, della cultura e dello sport Martial Courtet che, scaricato dal suo partito - il Centro -, ha deciso di correre da solo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Mercoledì scorso il cantone aveva presentato una perizia che criticava fortemente l’operato di Courtet. Quest’ultimo è accusato di aver instaurato un clima di paura nel suo dipartimento. In seguito alle accuse, il suo partito gli aveva chiesto di farsi da parte, dicendosi pronto a escluderlo d’ufficio se necessario.

Giovedì il consigliere di Stato aveva annunciato il ritiro dalla lista del Centro. Oggi, allo scadere del termine per depositare le liste, l’annuncio di presentarsi come indipendente.

Tra i cinque “ministri” uscenti, due non si ripresentano. Si tratta di Nathalie Barthoulot (PS) e di David Eray (PCSI). Oltre a Courtet, si ricandidano Rosalie Beuret Siess (PS) e Stéphane Theurillat (Centro). Da notare che al voto parteciperanno anche gli abitanti di Moutier (BE), cittadina che diventerà giurassiana il prossimo 1° gennaio, ricorda il cantone in un comunicato.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR