JU: bancomat fatto esplodere a Delémont

Keystone-SDA

Un bancomat è stato fatto saltare in aria la scorsa notte a Delémont, capoluogo giurassiano. Due persone in sella a una moto sono state viste allontanarsi rapidamente dal luogo dell'esplosione.

1 minuto

(Keystone-ATS) La deflagrazione, che ha coinvolto un distributore automatico di banconote della banca Valiant, si è verificata poco dopo le 4.00, riferisce in un comunicato odierno la polizia cantonale. La porta di accesso al locale è andata in frantumi, proiettando detriti sulla strada per diversi metri.

Stando alle forze dell’ordine, malgrado vi fossero delle persone nei dintorni, non si registrano feriti. I danni materiali sono invece considerati ingenti.

Le indagini sono ora in corso sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), l’autorità competente in questi casi. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a fornire la propria collaborazione.