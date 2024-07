Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca, sostegno a Harris

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Ad appena quattro mesi dalle elezioni, in un messaggio sul suo account personale “X”, il presidente Usa, Joe Biden, ha annunciato stasera che non intende correre per un secondo mandato.

Biden, 81 anni, ha affermato anche di sostenere la candidatura della vicepresidente Kamala Harris quale sfidante di Trump per i Democratici. “È ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”, ha aggiunto Biden.

In una prima reazione a questo annuncio, invero atteso a causa delle forti pressioni sul presidente, il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, ha definito Biden un “vero patriota”.

Per il bene del Paese e del partito

Nella lettera pubblicata su “X”, dove Biden precisa che parlerà alla nazione la prossima settimana per spiegare la sua decisione, il presidente degli Stati Uniti afferma che è “stato il più grande onore della mia vita servire come presidente.

E anche se era mia intenzione cercare la rielezione – ha continuato Biden -, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui miei compiti come presidente per il resto del mandato”.

Biden? Peggior presidente per Trump

In una reazione rilasciata alla CNN, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che Biden è stato di “gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese”.

Sul suo canale Truth, Trump ha poi sottolineato che “Joe Biden non era idoneo a candidarsi alla presidenza, e certamente non è idoneo a servire – e non lo è mai stato! Ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie, notizie false e senza lasciare il suo seminterrato. “Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era”, ha scritto Trump.

Anche se non è ancora chiaro chi sarà il candidato democratico dopo l’annuncio del ritiro, Trump ha aggiunto di ritenere che la vicepresidente Kamala Harris sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden.

Stando al leader repubblicano e speaker della Camera Usa, Mike Johnson, Biden dovrebbe invece dimettersi “immediatamente”. “Se Joe Biden non è adatto a candidarsi alla presidenza, non è adatto a fare il presidente. Dovrebbe dimettersi immediatamente”, ha scritto Johnson su “X”.

Pressioni troppo forti

L’annuncio odierno cade dopo settimane di pressioni, specie da donatori del partito e da esponenti di primo piano dei Democratici. Pressioni sono “esplose” dopo il primo dibattito televisivo di Biden contro Trump, durante il quale il presidente ha palesato evidenti difficoltà. Molte le illazioni sul suo stato di salute.

I media statunitensi, citando fonti anonime, avevano riferito nei giorni scorsi che l’ex Presidente Barack Obama, l’ex Presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi e i leader del Congresso democratico, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, avevano espresso preoccupazione.

E le recenti immagini di Joe Biden, risultato positivo al Covid-19 e che fatica a scendere dalla passerella del suo aereo, non hanno fatto altro che amplificare il nervosismo nel suo campo.

Nel frattempo, Donald Trump, che è miracolosamente scampato a un attentato alla sua vita durante un comizio elettorale, sembrava essere in uno stato di grazia, con vittorie legali e una consacrazione alla convention del Partito Repubblicano a Milwaukee.