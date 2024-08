Jelmoli di Zurigo va ai supplementari, chiuderà solo in febbraio

(Keystone-ATS) Jelmoli va ai supplementari: lo storico grande magazzino di Zurigo chiuderà i battenti a fine febbraio 2025, e non a fine dicembre 2024 come inizialmente previsto.

“Saremo ancora in grado di sfruttare appieno il potenziale dell’attività natalizia, afferma il direttore Reto Braegger, citato in un articolo pubblicato dal periodico Bilanz. “Nei giorni di festa Jelmoli vuole ancora una volta mettere in scena uno spettacolo degno di nota. Grazie all’estensione dell’apertura potremo rimanere aperti in tutti e sei i piani sino alla fine di dicembre, il periodo più intenso dell’anno in termini di vendite, compresi gli affittuari terzi, con una superficie di vendita di quasi 25’000 metri quadrati”.

La struttura verrà poi gradualmente chiusa: da gennaio opererà solo su tre piani. Rimarranno normalmente accessibili il supermercato alimentare e l’area dei prodotti di bellezza, entrambi in gran parte esclusi dalle vendite di liquidazione. Nel resto dell’assortimento i clienti potranno per contro trovare numerose occasioni: ciò che non è stato venduto sarà messo sugli scaffali con forti ribassi. Ma ci sono anche delle eccezioni: secondo Braegger nella maggior parte dei casi gli articoli di lusso non saranno liquidati, torneranno ai produttori o saranno venduti altrove.

Bilanz ricorda che quando la chiusura era stata annunciata, all’inizio del 2023, era tutt’altro che chiaro che Jelmoli sarebbe stata in grado di mantenere le attività sino alla fine. “Alcuni operatori del settore avevano previsto che avremmo perso marchi importanti e che avremmo dovuto chiudere prematuramente per mancanza di personale: non è successo, al contrario”, si rallegra Braegger. A suo avviso i clienti dovrebbero poter continuare a godere di un’esperienza di acquisto senza nemmeno rendersi conto che la fine è vicina.

Il grande magazzino ha radici che risalgono al 1897, quando Franz Anton Jelmoli fece costruire una struttura nella sede attuale e la inaugurò due anni dopo. Al suo apice, il gruppo Jelmoli gestiva numerosi negozi e ristoranti in tutta la Svizzera e dava lavoro a oltre 5000 persone. Alla fine è rimasto solo il punto vendita di Zurigo, con circa 850 dipendenti.

In futuro vi sarà ancora un grande magazzino nella Seidengasse (che si trova vicino alla Bahnhofstrasse), ma solo dopo una lunga pausa: la catena di grandi magazzini Manor dovrebbe trasferirsi nell’edificio Jelmoli nel 2027. Nel frattempo è in corso un’importante ristrutturazione: Swiss Prime Site – la società immobiliare proprietaria dello stabile – ha annunciato che investirà oltre 100 milioni di franchi. A differenza di Jelmoli, Manor gestirà però solo tre piani, per circa 13’000 metri quadrati.

In precedenza Manor aveva dovuto abbandonare Zurigo e lasciare il suo edificio sulla Bahnhofstrasse all’inizio del 2020 perché il proprietario, Swiss Life, voleva aumentare significativamente l’affitto. Il ritorno di Manor, marchio che fa capo alla Maus Frères Holding di Ginevra, è accolto con favore anche dalla comunità imprenditoriale locale, sottolinea Bilanz: un grande magazzino rivitalizza il centro città, con effetti benefici per tutti.