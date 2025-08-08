Ivanka Trump e il marito sborsano un miliardo per isola albanese

Keystone-SDA

Ivanka Trump e Jared Kushner, la figlia e il genero del presidente americano Donald Trump, hanno speso oltre un miliardo di dollari per un'isola albanese incontaminata.

1 minuto

(Keystone-ATS) La coppia, secondo il Guardian, avrebbe pagato l’enorme cifra per acquistare e mettere in sicurezza Sazan, una delle ultime isole incontaminate del Mediterraneo, un luogo remoto al largo della costa albanese.

Il loro piano è trasformare il territorio in un resort di lusso, a patto che prima riescano a bonificarlo dalle munizioni inesplose lasciate dai conflitti passati. “Sarà straordinario”, ha dichiarato Trump la scorsa estate in un podcast parlando dell’isola.

Kushner, da parte sua, ha detto a Bloomberg nel marzo 2024 che Sazan “è una delle coste più incontaminate e uniche che abbia mai visto al mondo”. Realtor.com osserva che è “la prima volta che la coppia si avventura nell’inebriante mondo degli hotel di lusso”.