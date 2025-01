Italia-Usa: Trump, Meloni ha davvero preso d’assalto Europa, media

La premier italiana Giorgia Meloni "ha davvero preso d'assalto l'Europa".

(Keystone-ATS) Così si sarebbe espresso il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump durante la visita a sorpresa, la notte scorsa, della presidente del Consiglio dei ministri a Mar-a-Lago (Florida), secondo quanto riferisce sulla rete sociale X Alex Leary, reporter del quotidiano The Wall Street Journal.

“È molto emozionante, sono qui con una donna fantastica, il primo ministro italiano”, avrebbe detto Trump di Meloni, prima di elogiarla affermando che ha “preso d’assalto l’Europa”.

Sui contenuti dell’incontro, mantenuto segreto fino a quando l’aereo della statista italiana era già in volo sopra l’Atlantico, è però trapelato pochissimo. Tra i temi – pur non confermati data la segretezza stessa della missione – ci sarebbe stato anche il caso della prigionia in Iran della giornalista italiana Cecilia Sala.

Che la Meloni potesse vedere Trump non era escluso ma la data cerchiata di rosso era quella dell’Inauguration day, giorno del giuramento del magnate per la Casa Bianca. Cerimonia a cui la presidente del Consiglio era stata invitata direttamente da Trump. La premier italiana non aveva ancora sciolto la riserva, ma forse quanto accaduto negli ultimi giorni con la notizia della prigionia della giornalista nelle carceri di Teheran ha di fatto modificato la sua agenda.

“Grande alleata, leader forte”, avrebbe detto il futuro segretario di Stato degli Usa Marco Rubio su Meloni quando è stato chiamato sul palco a Mar-a-Lago da Trump, sempre secondo quanto riferisce su X Leary. Rubio le ha dato quindi il benvenuto in Florida.

L'incontro con Trump sarebbe avvenuto alle 19.30 ora locale (1.30 in Svizzera). L'aereo della premier è poi ripartito da Palm Beach (Florida) poco dopo le 23.00 locali. Secondo il sito Flightradar24, dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio a Roma.