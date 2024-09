Italia-Francia: 4 alpinisti bloccati sul Monte Bianco per maltempo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Quattro alpinisti sono dispersi sul Monte Bianco da ieri. Si tratta di due italiani e due coreani.

Gli scalatori italiani, secondo quanto riferito dal soccorso alpino valdostano, sono rimasti bloccati a causa del maltempo nei pressi della vetta a oltre 4500 metri di quota. Dei coreani invece non si hanno notizie sulla posizione.

Gli italiani – che sono fermi da ieri poco sotto la vetta del Monte Bianco (4.809 metri), lungo la via normale francese del Goûter – hanno richiesto l’intervento di soccorso riferendo di non riuscire a scendere e di essere in possibile rischio di ipotermia.

I soccorritori questa mattina hanno tentato di salire in quota a piedi ma hanno dovuto rinunciare per le proibitive condizioni meteo.

La chiamata di soccorso, ieri, è stata ricevuta dalle autorità francesi. Un primo tentativo dei soccorritori aveva avuto esito negativo. Era quindi stato chiamato il Soccorso alpino valdostano (Sav): anche in questo caso il maltempo in alta quota aveva reso impossibile l’intervento in elicottero.

Si sono nel frattempo conclusi con esito positivo, ieri sera, i recuperi via terra di due cordate di alpinisti illesi ma rimasti bloccati sul Dente del Gigante (nel massiccio del Monte Bianco) – in questo caso da parte di Sav e Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves – e su Punta Cian (in Valtournenche).