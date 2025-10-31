Italia: Valtellina, scuolabus esce di strada, 5 feriti

Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio stamani alle 7.30 è uscito di strada in territorio di Valfurva, in Alta Valtellina, a pochi chilometri dal confine con la Val Monastero (GR) e, dopo esser precipitato per alcuni metri, è finito nel torrente Frodolfo.

(Keystone-ATS) Quattro ragazzi minorenni feriti lievemente sono stati portati all’ospedale a Sondalo, località poco a sud di Bormio. Più serie le condizioni dell’autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di morte e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore, riferisce l’agenzia di stampa italiana Ansa.

La strada statale 300 del Passo di Gavia, che conduce da Sondrio alla strada che percorre il fondo della Valtellina, a Valfurva è provvisoriamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero del bus da parte dei vigili del fuoco.