Italia: turisti distratti, il soccorso alpino sarà a pagamento

Keystone-SDA

Ignorare i segnali di pericolo o essere mal equipaggiati in montagna in Italia non sarà più a costo zero.

1 minuto

(Keystone-ATS) Chi trovandosi ad esempio in cima ad una montagna con i sandali, come raccontano alcuni episodi di cronaca, non sarà in grado di tornare a valle e avrà bisogno del soccorso alpino dovrà pagare per le operazioni di “ricerca, soccorso e salvataggio” effettuate dalla Guardia di finanza.

La novità arriva con la manovra finanziaria del governo italiano, secondo quanto si legge in una prima bozza del disegno di legge. Il pagamento – riferisce l’agenzia Ansa – scatterà nel caso di “dolo o colpa accertata” quando la richiesta di aiuto è “immotivata o ingiustificata”. Sarà un decreto del ministero dell’economia a stabilire la tabella dei costi.