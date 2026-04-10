Italia: Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G

Keystone-SDA

Stefano Gabbana, uno dei cofondatori della casa di moda italiana Dolce & Gabbana (D&G), si è dimesso dalla carica di presidente ma mantiene le sue funzioni creative.

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi il gruppo del lusso in un comunicato, confermando un’informazione della scorsa notte dell’agenzia di stampa economico finanziaria statunitense Bloomberg.

Il gruppo Dolce & Gabbana, “nell’ambito di un naturale percorso di evoluzione organizzativa e di governance, conferma che Stefano Gabbana ha rassegnato a far data dal primo gennaio 2026 le sue dimissioni dalle cariche nelle società Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl e Dolce & Gabbana Srl”, recita la nota.

“Tali dimissioni – prosegue il comunicato – non hanno alcuna influenza sulle attività creative svolte a favore del Gruppo dal medesimo Stefano Gabbana”.