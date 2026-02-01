Italia: scontri violenti nella notte a Torino

Keystone-SDA

Guerriglia urbana ieri sera a Torino negli scontri fra circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav e le forze dell'ordine in relazione allo sgombero del centro Askatasuna (in basco "libertà"), un centro sociale autogestito.

1 minuto

(Keystone-ATS) Cassonetti in fiamme, bombe carta, scontri e numerosi feriti. Ventinove agenti sono stati portati in diversi ospedali torinesi dopo essere rimasti contusi nei tafferugli. Un agente di 29 anni è stato aggredito a colpi di martello e calci.

Almeno due le persone arrestate e portate in carcere. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero. Le persone fermate ieri è portate in questura per gli accertamenti erano state in tutto una decina.