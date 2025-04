Italia: rapinò e violentò due escort, arrestato a Milano

Keystone-SDA

Prima le ha rapinate minacciandole con una pistola e uno storditore elettrico. Poi le ha violentate. Un 29enne originario del Gambia è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano per aver aggredito lo scorso marzo due donne che lavoravano come escort.

(Keystone-ATS) In entrambi i casi, avvenuti a una ventina di giorni di distanza l’uno dall’altro, l’uomo aveva concordato con le vittime un appuntamento.

Le indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile e coordinate dal pubblico ministero hanno preso il via in seguito alla denuncia da parte di una delle ragazze, una 25enne di origini sudamericane aggredita lo scorso 27 marzo. A quanto messo a verbale dalla donna, l’uomo l’avrebbe contattata telefonicamente per concordare un appuntamento e, una volta raggiunta l’abitazione in cui si trovava, l’avrebbe rapinata di 100 euro, puntandole contro le armi e intimandole di consegnargli il denaro. Successivamente, sempre minacciandola con la pistola, l’avrebbe poi anche violentata.

La giovane, confidandosi poco dopo con un amico su quanto accaduto, è venuta a conoscenza che un’altra ragazza di 28 anni era stata vittima di un’aggressione analoga poche settimane prima. L’uomo ha mostrato alla 28enne una foto del rapinatore dell’altra, e ha confermato che si trattava della stessa persona. A renderlo riconoscibile, in particolare, una protesi a un occhio.

A quel punto, dopo che le due giovani sono state messe in contatto, anche la prima vittima ha deciso di sporgere denuncia. Alla polizia ha riferito di aver concordato un incontro con l’uomo e che lui l’avrebbe rapinata di 350 euro per poi abusare di lei. Un’aggressione durata appena cinque minuti, come confermato anche dai filmati delle telecamere, durante la quale lui avrebbe anche usato contro di lei il taser.

La Giudice per le indagini preliminari, firmando l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, osserva che la reiterazione di condotte tanto gravi portano a ritenere che si tratti di comportamenti seriali e che vi sia un alto rischio che si ripetano.

Gli inquirenti sono al lavoro per verificare se vi siano state altre violenze in passato riconducibili al 29enne, in quanto le stesse vittime avrebbero fatto riferimento a un altro episodio di cui sono venute a conoscenza avvenuto nel Sud Italia.