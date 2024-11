Italia: ok Senato a ddl vittime cedimenti come crollo Morandi

Keystone-SDA

Con 114 voti favorevoli, nessuno contrario e un astenuto il Senato italiano ha approvato il disegno di legge (ddl) che introduce benefici per le vittime di cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali e autostradali a livello rilievo nazionale.

(Keystone-ATS) Ora passerà alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva.

Il provvedimento è nato su iniziativa del comitato “Ricordo vittime del ponte Morandi” di Genova e prevede interventi per le vittime, i loro familiari e le persone danneggiate da fatti simili.

In particolare, il testo approvato al Senato stabilisce che gli eventi dannosi saranno individuati da un decreto del presidente del Consiglio italiano, tra quelli avvenuti dal 13 agosto 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge. Previsto, quindi, un fondo per iniziative di solidarietà a favore dei parenti delle vittime pari a 7 milioni di euro per il 2025 e di un milione e mezzo dal 2026.

Previste anche borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime di quei fatti, del valore di 100’000 euro dal 2025, e misure per gli stranieri regolarmente residenti in Italia e morti nell’evento.