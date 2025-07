Italia: moglie del CEO di Lufthansa investe e uccide 24enne

Keystone-SDA

C'era un'importante donna d'affari tedesca, nonché moglie del CEO di Lufthansa Carsten Spohr, alla guida della BMW che martedì ha investito e ucciso a Porto Cervo, in Sardegna, una 24enne che si stava recando al lavoro a piedi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Vivian Spohr, 51 anni, dopo l’incidente ha già lasciato l’Italia. Ora dovrà rispondere di omicidio stradale. Il marito, 58 anni, è alla guida della compagnia aerea dal 2014. La famiglia Spohr stava trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda, dove possiede una villa. Stando al quotidiano tedesco Bild, i legali della famiglia, dalla Germania, fanno sapere che “le circostanze esatte dell’incidente sono ora oggetto di indagine. La famiglia Spohr ha espresso il proprio profondo cordoglio ai familiari della vittima”.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di martedì 8 luglio, riporta l’agenzia italiana ANSA. Vivian Spohr era in auto con la figlia quando non si sarebbe accorta del passaggio sulle strisce pedonali della 24enne, in via Aga Khan, non distante dalla famosa piazzetta di Porto Cervo. La vittima 24enne nell’impatto ha battuto violentemente la testa a terra e nonostante l’arrivo di un’ambulanza, con i medici che per 20 minuti hanno tentato di rianimarla, non ce l’ha fatta.

Vivian Spohr, dopo essersi accorta di quanto era accaduto, avrebbe accusato un malore per la disperazione. È stata sottoposta all’alcoltest, che ha dato esito negativo. La BMW X5 è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono ancora in corso con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità di Tempio Pausania. Intanto è slittata alla prossima settimana l’autopsia sul corpo della 24enne. L’esame del medico legale dovrebbe essere effettuato mercoledì 16 luglio, precisa l’ANSA.