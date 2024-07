Italia: mangia torta all’hashish cotta dal figlio, ricoverata

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Si era impegnato per preparare la famosa “space cake” da portare per una festa con gli amici, ma l’ha dimenticata in sala da pranzo. La madre l’ha assaggiata senza sapere che conteneva hashish ed è finita all’ospedale.

Lo scrivono le testate locali sottolineando che l’episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio a Correzzola (Padova).

Un 21enne avrebbe aggiunto all’impasto della torta la cannabis. Completata la cottura e spostato il dolce in una tortiera, sarebbe uscito, lasciandolo in sala da pranzo.

I genitori ne hanno assaggiato una fetta a testa: la madre si è sentita male e si è fatta portare dal marito all’ospedale, dov’è stata ricoverata. Le sue condizioni non sono preoccupanti.