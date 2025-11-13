Italia: madre sgozza il figlio di 9 anni

Keystone-SDA

A Muggia, comune italiano vicino a Trieste, una madre ha sgozzato il figlio di nove anni con una coltellata alla gola nella propria abitazione. La 52enne ucraina ha poi tentato con la stessa arma - un coltello da cucina - di tagliarsi la gola.

(Keystone-ATS) Lo riportano oggi numerosi media della Vicina penisola, secondo i quali la donna era seguita da un centro di salute mentale. Il corpo del piccolo è stato ritrovato in bagno, ed era deceduto già da diverse ore. La polizia di stato di Trieste ha dato esecuzione in mattinata al fermo disposto dall’autorità giudiziaria.

Stando alle prime ricostruzioni, ieri sera verso le 22:00 le forze dell’ordine di Muggia sono intervenute su segnalazione del padre del bambino, triestino del 1967, che non riusciva a contattare né la madre né il figlio al momento della riconsegna del minore prevista verso le ore 21:00.

Con l’ausilio dei vigili del fuoco le autorità sono entrate nell’abitazione rinvenendo il corpo esanime del bambino che presentava ferite di arma da taglio al collo e la madre, in stato di shock, con dei tagli sulle braccia, per i quali è stata presa in cura dai sanitari e trasportata in ospedale.

Gli immediati accertamenti sul posto ed i rilievi della polizia scientifica hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti attribuendo la responsabilità del gesto in capo alla madre, che ha tentato successivamente di togliersi la vita. Il nucleo familiare risulta essere seguito da diversi anni dai servizi sociali del comune di Muggia.