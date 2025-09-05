La televisione svizzera per l’Italia

Italia: ladri entrano nella Casa di Dante, allarme li mette in fuga

Keystone-SDA

Tentato furto al Museo Casa di Dante, ma i ladri sono stati messi in fuga dall'allarme. È accaduto il 31 agosto in via Santa Margherita in pieno centro di Firenze - la tradizione vuole che sia la casa del poeta - e a darne notizia oggi è lo stesso museo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Due persone col volto coperto da un cappuccio, in base a quanto ricostruito, domenica intorno alle 4.50, dopo aver forzato il portone d’ingresso, sono entrate nella struttura.

A dare l’allarme è stata la vigilanza privata, intervenuta dopo che era scattato il sistema di sicurezza. Al piano terra, i ladri hanno provato a forzare una prima porta che conduce a un locale adiacente, hanno poi preso a calci la porta del bagno per disabili. In seguito avrebbero tentato, senza successo, di manomettere la serratura della vendita dei libri, provocando comunque danni agli infissi.

Una volta saliti al primo piano, avrebbero cercato di aprire con un pie’ di porco la porta della biglietteria. Proprio in quel momento è scattato l’allarme, che li ha messi in fuga.

Si tratta del primo episodio di questo tipo registrato al Museo Casa di Dante, ma negli ultimi tempi sono numerosi i furti, di vaio tipo, nel centro di Firenze. I dirigenti del museo hanno presentato denuncia ai carabinieri.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR