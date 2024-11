Italia: in Calabria muore parapendista residente in Svizzera

Keystone-SDA

Un uomo di 57 anni, calabrese di origine ma residente in Svizzera, è morto dopo essere precipitato con un parapendio a motore in una zona sul versante calabrese del massiccio del Pollino nel territorio del comune di Castrovillari, in provincia di Cosenza.

(Keystone-ATS) La vittima era alla guida del velivolo che, per cause in corso di accertamento, secondo le prime informazioni, avrebbe impattato con le rocce precipitando a suolo. Il velivolo era partito in mattinata dalla pista per ultraleggeri a Castrovillari.

L’impatto con la roccia dovrebbe essere avvenuto mentre il parapendio era in fase di rientro dopo un giro sulla zona del Pollino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri forestale.

Il corpo senza vita dell’uomo, che in Svizzera svolgeva la professione di carrozziere, è stato recuperato dopo alcune ore in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere da un elicottero dei vigili del fuoco italiani. Il personale sanitario giunto prontamente sul luogo dell’incidente non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.